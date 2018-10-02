سيدة أمريكا الأولى تصل إلى غانا في جولة أفريقية ستشمل أيضا مالاوي وكينيا ومصر

أكرا - (د ب أ):

وصلت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب إلى غانا اليوم الثلاثاء، في أولى محطات جولتها التي تشمل أربع دول أفريقية.

وكان في استقبال ميلانيا سيدة غانا الأولى ريبيكا اكوفو ادو بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين. وكانت ميلانيا ترتدي فستانا باللونين الأبيض والأحمر، في مطار كوتوكا الدولي.

وقدم عازفو الطبول وراقصون عرضا عند المدرج، في حين لوحت مجموعة من الأطفال بأعلام أمريكا وغانا.

وقال مكتب ميلانيا في بيان إنها سوف تركز في جولتها على رعاية الأمهات وحديثي الولادة في المستشفيات وتعليم الأطفال.

وسوف تزور ميلانيا مستشفى في إطار مبادرة " بي بيست"، التي أطلقتها في مايو الماضي لتعزيز الرعاية الاجتماعية والنفسية للأطفال، وتشمل الصحة البدنية والنفسية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بمسؤولية وتأثير تعاطي المخدرات.

كما من المقرر أن تزور ميلانيا أحد " قلوع العبودية" في كاب كوست في غانا، حيث كانت تستخدم الحصون التجارية الكبيرة في تجارة العبيد عبر المحيط الأطلسي".

وسوف تتناول ميلانيا في وقت لاحق من اليوم الشاي مع سيدة غانا الأولى في القصر الرئاسي في أكرا.

ويشار إلى أن هذه أول جولة خارجية لميلانيا بدون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن المقرر أن تتوجه ميلانيا بعد ذلك إلى مالاوي وكينيا ومصر. ولم يفصح البيت الأبيض عن مزيد من التفاصيل بشأن جدول أعمالها لأسباب أمنية.