الأمين العام لحلف الناتو: مناورات منعطف ترايدنت ستكون الأكبر منذ الحرب الباردة

بروكسل - (د ب أ):

أعلن ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الثلاثاء أن الحلف يستعد لإجراء" أكبر مناورات منذ عدة أعوام" حيث سوف يشارك 45 ألف جندي في مناورات ترايدنت في النرويج المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأضاف ستولتنبرج أن التدريبات الدفاعية تستند على سيناريو" خيالي ولكن واقعي" يحاكي رد الفعل الجمعي للناتو على هجوم مسلح ضد دولة من الدول الأعضاء بالحلف. وسوف تكون هذه المناورات الأكبر التي يقوم بها الناتو منذ انتهاء الحرب الباردة.

وبجانب القوات التي سوف تأتي من 29 دولة عضو بالحلف بالإضافة إلى السويد وفنلندا، سوف تضم مناورات ترايدنت أيضا 150 طائرة و60 سفينة و10 الأف مركبة، وذلك بحسب ما قاله ستولتنبرج للصحفيين.

وتأتي المناورات التي تم الإعداد لها منذ فترة طويلة في الوقت الذي يشهد توترات شديدة مع روسيا، على خلفية اجتياحها عام 2014 لشبه جزيرة القرم في أوكرانيا ودورها في شرق البلاد، حيث تتهم موسكو بدعم الانفصاليين.

وأوضح ستولتنبرج أن المناورات، التي من المقرر أن تجرى في شمال النرويج من 25 اكتوبر الجاري إلى 7 نوفمبر المقبل، لا تستهدف أي دولة بعينها. وقال " المناورات دفاعية" مشيرا إلى أنه تم دعوة روسيا لإرسال مراقبين.

ويذكر أن روسيا أجرت مناورات عسكرية كبيرة في شرق البلاد في أغسطس الماضي بمشاركة نحو 300 ألف جندي.