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    مصادر: وزير الخارجية التركي سيحضر زفاف مستشار ألمانيا السابق شرودر في برلين

    02:31 م الثلاثاء 02 أكتوبر 2018
    مصادر: وزير الخارجية التركي سيحضر زفاف مستشار ألمانيا السابق شرودر في برلين

    وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

    اسطنبول - (د ب أ):

    كشفت مصادر من محيط وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن الوزير سوف يحضر زفاف المستشار الألماني السابق جرهارد شرودر.

    وسوف يحتفل شرودر 74 عاما يوم الجمعة القادم بزفافه على الكورية الجنوبية سويون كيم 48 عاما في العاصمة الألمانية برلين.

    وبحسب تقارير صحفية، فإن شرودر وكيم تزوجا بالفعل في سول في الثاني من شهر مايو الماضي.

    يشار إلى أنه ليس هناك تأكيد رسمي من جاويش أوغلو حتى الآن على حضوره الزفاف.

    جدير بالذكر أن شرودر لديه علاقات جيدة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكذلك مع وزير الخارجية التركي.

    وكان شرودر قد ساعد العام الماضي ومطلع هذا العام في المفاوضات حول إطلاق سراح الناشط الحقوقي بيتر شتويدنر ومراسل صحفية "فيلت" الألمانية دينيز يوجيل من الحبس الاحتياطي في تركيا.

    وفي مقابلة مع مجلة "شبيجل" الألمانية في شهر فبراير الماضي، قال جاويش أوغلو: "شرودر صديق جيد لتركيا. وعندما يكون هناك اضطراب في العلاقات، يتدخل هو (شرودر) نوعا ما، ولكن بطريقة جيدة وإيجابية"، مضيفا أن شرودر "حكيم للغاية".

    مولود جاويش أوغلو اسطنبول تركيا جرهارد شرودر برلين ألمانيا

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