محكمة الاستئناف السعودية ترفض تزويج فتاة لان الخاطب " عازف موسيقى"!

القاهرة - مصراوي:

قررت محكمة الاستئناف في منطقة القصيم، عدم تزويج أحد الفتيات السعوديات، التي تبلغ من العمر 38 عاما لانه "كان يعزف على الة العود" وتأكيد عدم تكافئها -دينيًا- مع الخاطب.

وكشفت صحيفة "عكاظ" في تقرير لها اليوم الثلاثاء عن قضية عضل فتاة سعودية، حيث حسمت محكمة الاستئناف في منطقة القصيم، قضية عضل فتاة عنيزة(وسط)، بتأييد رفض الدعوى، وتأكيد عدم تكافئها -دينيًا- مع الخاطب لعزفه الموسيقى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفتاة التي تعمل مديرة في أحد البنوك، اتهمت أسرتها بعضلها، بمنع تزويجها من معلم، بحجة "عدم تكافئه معها" لعزفه الموسيقى، لكن دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة العامة بعنيزة، التي نظرت القضية في وقت سابق، أصدرت حكما برفض دعوى العضل،وتأكيد عدم التكافؤ، لتستنجد الفتاة بمحكمة الاستئناف معترضة على الحكم، ليأتي التأييد بعدم التكافؤ ويصبح مكتسبا الصفة القطعية.

وفي تفاصيل القضية وفقًا لما ذكرته صحيفة "عكاظ" فإن الخاطب الذي يعمل معلمًا، تقدم لخطبة الفتاة، فوافق عمها وهو أكبر شخص في العائلة، إلا أن أحد إخوتها رفض لأنه يعزف الموسيقى، لتظل لمدة 7 سنوات، دون أن يتقدم لها أحد، ليأتي نفس المعلم ويجدد رغبته في خطبتها مرة أخرى، لكن إخوتها رفضوا، الأمر الذي اعتبرته عضلا ولجأت بموجبه للمحكمة، التي استمعت لرأي أخيها إذ أفاد بأنه رأى الخاطب في أحد المخيمات بعنيزة يعزف على آلة العود، وهو ما أكده أحد الشهود.

وطعنت الفتاة في إفادة الشاهد وقدمت إقرارا كتابيا برسائل الجوال، يطلب فيه إبراء الذمة، ويؤكد شهادة الزور، وتقدم الشاهد بنفسه للمحكمة وطلب العدول عن شهادته، واعترف أن والدته أمرته بتلك الشهادة.

وذكرت الصحيفة أن الفتاة قدمت شهادة المزكين من إمام المسجد وزملاء المعلم، الذين شهدوا له بالاستقامة والصلاح والمداومة على الصلوات.

وأكدت الفتاة أنها تنوي الرفع للجهات العليا على أمل الاسترحام، كون الحكم سيبقيها عانسًا، إذ بلغت من العمر 38 عامًا.