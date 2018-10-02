  • عاجل:في سابقة برلمانية.. السيسي يرفض "التجارب السريرية" ويعيده للنواب (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو دياب مرتضى منصور تركي آل الشيخ مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

    رئيسة وزراء بريطانيا تتعهد بالحد من أعداد المهاجرين الأقل مهارة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

    01:07 م الثلاثاء 02 أكتوبر 2018
    رئيسة وزراء بريطانيا تتعهد بالحد من أعداد المهاجرين الأقل مهارة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

    رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي

    لندن - (د ب أ):

    تعهدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بالحد من أعداد المهاجرين الأقل مهارة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي وإنهاء حرية الحركة بالنسبة للمواطنين الأوروبيين.

    وقال مكتب ماي إن السياسة الجديدة سوف تسفر عن " أكبر تغيير منذ عقود" لنظام الهجرة البريطاني.

    وقالت ماي في بيان إنه عقب الفترة الانتقالية التي تمتد لـ 21 شهرا بعد خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل" سوف تكون بريطانيا هو الدولة التي تسيطر وتختار من تريد أن يأتي إليها".

    وأضافت أن الحكومة سوف تطبق " نظام يعتمد على المهارات، حيث تكون مهارات العامل هي المهمة وليس من أين جاء".

    ومن المتوقع أن تركز ماي على الهجرة في خطابها المهم في ختام المؤتمر السنوي لحزبها المحافظ الذي يستمر أربعة أيام، وينتهى غدا الأربعاء.

    تيريزا ماي بريطانيا الاتحاد الأوروبي المهاجرين

    الخبر التالى:

    الاسترليني عند أدنى سعر في 3 أسابيع وسط انقسام حكومي بشأن الانفصال
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان