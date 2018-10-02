رئيسة وزراء بريطانيا تتعهد بالحد من أعداد المهاجرين الأقل مهارة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

لندن - (د ب أ):

تعهدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بالحد من أعداد المهاجرين الأقل مهارة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي وإنهاء حرية الحركة بالنسبة للمواطنين الأوروبيين.

وقال مكتب ماي إن السياسة الجديدة سوف تسفر عن " أكبر تغيير منذ عقود" لنظام الهجرة البريطاني.

وقالت ماي في بيان إنه عقب الفترة الانتقالية التي تمتد لـ 21 شهرا بعد خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل" سوف تكون بريطانيا هو الدولة التي تسيطر وتختار من تريد أن يأتي إليها".

وأضافت أن الحكومة سوف تطبق " نظام يعتمد على المهارات، حيث تكون مهارات العامل هي المهمة وليس من أين جاء".

ومن المتوقع أن تركز ماي على الهجرة في خطابها المهم في ختام المؤتمر السنوي لحزبها المحافظ الذي يستمر أربعة أيام، وينتهى غدا الأربعاء.