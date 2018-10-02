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    مقتل 9 مسلحين في هجوم جوي أمريكي بجنوب الصومال

    01:06 م الثلاثاء 02 أكتوبر 2018
    مقتل 9 مسلحين في هجوم جوي أمريكي بجنوب الصومال

    أرشيفية

    مقديشو - (د ب أ):

    قالت القيادة الأمريكية في أفريقيا في بيان اليوم الثلاثاء إن هجوما جويا أمريكيا قتل تسعة من مسلحي حركة الشباب المتشددة في جنوب الصومال.

    وأضاف البيان أن الهجوم جاء عقب أن هاجم مسلحون متشددون القوات الحكومية الصومالية بالقرب من مدينة كيسمايو أمس الاثنين.

    وأوضح البيان أن الهجوم لم يسفر عن إصابة مدنيين.

    وتشارك القوات الأمريكية قوات مهمة الاتحاد الأفريقي وقوات الأمن الوطني الصومالية في عمليات مكافحة الإرهاب في الصومال.

    وتقوم حركة الشباب، التي تسعى لتأسيس دولة إسلامية في الصومال، بشن هجمات بصورة دورية ضد مباني حكومية وفنادق ومطاعم في الصومال.

    وتعد الحركة تابعة لشبكة تنظيم القاعدة الارهابي الدولي .

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