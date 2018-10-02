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    مقتل 13 شخصا على الأقل في تفجير في تجمع انتخابي بشرق أفغانستان

    12:52 م الثلاثاء 02 أكتوبر 2018
    مقتل 13 شخصا على الأقل في تفجير في تجمع انتخابي بشرق أفغانستان

    ارشيفية

    كابول - (د ب أ):

    قال مسؤول اليوم الثلاثاء إن ما لا يقل عن 13 شخصا قتلوا إثر تفجير انتحاري نفسه في تجمع انتخابي بإقليم نانجارهاربشرق أفغانستان.

    وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم عطاء خوجياني إن الانفجار وقع في منطقة كاما بالإقليم وأسفر عن إصابة 30 شخصا، بعضهم حالته خطيرة.

    وأضاف أن معظم المصابين من أقارب المرشح الانتخابي.

    ويشار إلى أن حملة الانتخابات البرلمانية بدأت رسميا في 28 سبتمبر الماضي، والمقرر أن تنتهى في 18 اكتوبر الجاري، وفقا للجنة الانتخابات الأفغانية.

    ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في 20 اكتوبر الجاري.

    كابول تفجير أفغانستان إقليم نانجارهار منطقة كاما

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