مقتل 13 شخصا على الأقل في تفجير في تجمع انتخابي بشرق أفغانستان

كابول - (د ب أ):

قال مسؤول اليوم الثلاثاء إن ما لا يقل عن 13 شخصا قتلوا إثر تفجير انتحاري نفسه في تجمع انتخابي بإقليم نانجارهاربشرق أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم عطاء خوجياني إن الانفجار وقع في منطقة كاما بالإقليم وأسفر عن إصابة 30 شخصا، بعضهم حالته خطيرة.

وأضاف أن معظم المصابين من أقارب المرشح الانتخابي.

ويشار إلى أن حملة الانتخابات البرلمانية بدأت رسميا في 28 سبتمبر الماضي، والمقرر أن تنتهى في 18 اكتوبر الجاري، وفقا للجنة الانتخابات الأفغانية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في 20 اكتوبر الجاري.