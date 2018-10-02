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    مجلس الوزراء الألماني يوافق على تمديد فترة تواجد القوات في العراق لمدة عام

    12:51 م الثلاثاء 02 أكتوبر 2018
    مجلس الوزراء الألماني يوافق على تمديد فترة تواجد القوات في العراق لمدة عام

    القوات العسكرية الألمانية

    برلين - (د ب أ):

    قرر مجلس الوزراء الألماني تمديد فترة تواجد القوات العسكرية في العراق لمدة عام .

    ويشار إلى أن أفراد القوات العسكرية الألمانية يشاركون في الحرب ضد الميليشيا المتشددة في سورية والعراق، بالإضافة إلى تقديم النصح للحكومة العراقية.

    ومن المقرر انتهاء فترة التمديد السابقة في 31 أكتوبر الجاري.

    وقرر مجلس الوزراء إنهاء استخدام مقاتلات تورنيدو في مهام الاستطلاع في سورية والعراق وإعادة التزود بالوقود جوا للطائرات الدولية التي تستخدمها قوات التحالف التي تحارب تنظيم داعش ابتداء من 31 أكتوبر 2019.

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