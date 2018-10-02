دراسة: سكان قرى بجنوب شرق تايلاند يواجهون مخاطر صحية بسبب منجم للذهب

بانكوك - (د ب أ):

خلص تقرير تم نشره اليوم الثلاثاء أن سكان قرى في شمال شرق تايلاند يواجهون مخاطر صحية وعانوا لأكثر من عقد من انتهاكات حقوقية، وذلك بسبب منجم للذهب في المنطقة.

وأشارت الدراسة التي نشرتها منظمة فورتيفي رايتس غير الربحية أن نحو ألف مواطن في إقليم ليوي الجبلي بشمال بانكوك معرض لخطر الإصابة بتسمم فى الدم بغاز السيانيد والزبئق والزرنيخ.

وقال رانونج كونجساين57 عاما أحد سكان القرى خلال مؤتمر صحفي في بانكوك" أنا أحب هذه الأرض التي اعتبرها موطني. أنها ملوثة ويجب أن نفعل شيئا ما حيال ذلك".

وقالت المنظمة إن سكان القرى بدأوا في المطالبة بإنهاء أعمال التنقيب عام 2007 بسبب مخاوف صحية، وتعرضوا بعد ذلك لمضايقات تمثلت في اعتداءات بدنية ودعوى قضائية من جانب شركة التعدين ومسؤولين.

وكان أكثر من مئة رجل يرتدي أقنعة وجه قد قاموا في مايو 2014 بمحاصرة قرية صغيرة في ليوي، وضربوا العشرات من السكان قبل أن ينقلوا معادن من المنجم. وأشارت المنظمة إلى أن الشرطة المحلية لم تتدخل.

وعقب تقديم سكان القرى بشكاوي، لجأت السلطات التايلاندية لوقف أنشطة التعدين في المنطقة عام 2014 لحين إشعار آخر.