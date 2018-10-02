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    مثول 4 يشتبه في أنهم متطرفون يمينيون أمام القضاء في ألمانيا اليوم

    12:39 م الثلاثاء 02 أكتوبر 2018
    مثول 4 يشتبه في أنهم متطرفون يمينيون أمام القضاء في ألمانيا اليوم

    ارشيفية

    ألمانيا - (د ب أ):

    يمثل أربعة أشخاص، كان جرى توقيفهم أمس ضمن سبعة أشخاص للاشتباه في تشكيلهم تنظيم إرهابي يميني، أمام المحكمة الاتحادية العليا في ألمانيا اليوم الثلاثاء.

    وتجدر الإشارة إلى أن شخصا ثامنا يشتبه في أنه العقل المدبر وراء تشكيل التنظيم، الذي يحمل اسم "ثورة كمنيتس"، هو بالفعل قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة.

    وكان ممثلو الادعاء العام كشفوا أن الموقوفين، وجميعهم مواطنون ألمان، كانوا يدبرون لتنفيذ نوع من الاعتداء غدا، الذي يوافق يوم الوحدة الألمانية.

    وأظهرت التحقيقات أن الموقوفين كانوا يريدون التصدي لدولة القانون عبر أعمال عنف، وكانوا يخططون لاعتداءات وهجمات مسلحة على أجانب وأفراد يتبنون مواقف سياسية مغايرة.

    وأعلن الادعاء العام الألماني أمس أنه تم تفتيش عدد من المنازل والمباني في ولاية سكسونيا في إطار الحملة.

    ووفقا للتحقيقات، فإن المتهمين شكلوا تنظيم "ثورة كمنيتس" في 11 سبتمبر الماضي.

    يذكر أن مدينة كمنيتس شهدت قبل أسابيع أعمال عنف معادية للأجانب على خلفية مقتل ألماني طعنا على يد مهاجرين.

    وبحسب التحقيقات، سعى الموقوفون لتدبير أسلحة نصف آلية. وقام خمسة منهم مع يمينيين متطرفين آخرين في 14 سبتمبر الماضي بمهاجمة وإصابة عدد من الأجانب في جزيرة "شلوستايشل إنزل" في كمنيتس بزجاجات وأجهزة صعق كهربائية.

    وأظهرت التحقيقات أيضا أن هذا الهجوم كان "تجربة" لهجوم آخر كان يخطط المتهمون لتنفيذه غدا.

    ألمانيا الإرهاب المحكمة الاتحادية العليا تنظيم ثورة كمنيتس أعمال عنف هجمات مسلحة

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