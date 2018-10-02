  • عاجل:في سابقة برلمانية.. السيسي يرفض "التجارب السريرية" ويعيده للنواب (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو دياب مرتضى منصور تركي آل الشيخ مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

    ميلانيا ترامب تتوجه إلى أفريقيا في أول جولة خارجية بدون ترامب

    12:25 م الثلاثاء 02 أكتوبر 2018
    ميلانيا ترامب تتوجه إلى أفريقيا في أول جولة خارجية بدون ترامب

    ميلانيا ترامب

    كيب تاون - (د ب أ):

    توجهت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب اليوم الثلاثاء لأفريقيا في أول جولة خارجية لها بدون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

    وغادرت ميلانيا واشنطن متوجهة إلى أكرا، عاصمة غانا لتبدأ جولتها التي تستمر أسبوعا.

    ومن المقرر أن تتوجه ميلانيا بعد ذلك إلى مالاوي وكينيا ومصر. ولم يفصح البيت الأبيض عن مزيد من التفاصيل بشأن جدول أعمالها لأسباب أمنية.

    وقالت ميلانيا في بيان إنها سوف تركز في جولتها على رعاية الأمهات وحديثي الولادة في المستشفيات وتعليم الأطفال.

    وقال البيت الأبيض إن السيدة الأولى اختارت أفريقيا لأنها تتطلع منذ فترة طويلة لزيارتها. وقالت ترامب إن جولتها سوف تأخذها" لأربع دول جميلة ومختلفة للغاية في أفريقيا".

    وكان ترامب قد وصف مطلع هذا العام بعض الدول الأفريقية وهايتي " بالدول القذرة" . وقد نفي البيت الأبيض في ذلك الوقت أنه أدلى بهذا التعليق.

    أفريقيا ميلانيا ترامب دونالد ترامب جولة خارجية

    الخبر التالى:

    مقتل ما لايقل عن 13 شخصا في تفجير في تجمع انتخابي بشرق أفغانستان
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان