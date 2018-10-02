ميلانيا ترامب تتوجه إلى أفريقيا في أول جولة خارجية بدون ترامب

كيب تاون - (د ب أ):

توجهت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب اليوم الثلاثاء لأفريقيا في أول جولة خارجية لها بدون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وغادرت ميلانيا واشنطن متوجهة إلى أكرا، عاصمة غانا لتبدأ جولتها التي تستمر أسبوعا.

ومن المقرر أن تتوجه ميلانيا بعد ذلك إلى مالاوي وكينيا ومصر. ولم يفصح البيت الأبيض عن مزيد من التفاصيل بشأن جدول أعمالها لأسباب أمنية.

وقالت ميلانيا في بيان إنها سوف تركز في جولتها على رعاية الأمهات وحديثي الولادة في المستشفيات وتعليم الأطفال.

وقال البيت الأبيض إن السيدة الأولى اختارت أفريقيا لأنها تتطلع منذ فترة طويلة لزيارتها. وقالت ترامب إن جولتها سوف تأخذها" لأربع دول جميلة ومختلفة للغاية في أفريقيا".

وكان ترامب قد وصف مطلع هذا العام بعض الدول الأفريقية وهايتي " بالدول القذرة" . وقد نفي البيت الأبيض في ذلك الوقت أنه أدلى بهذا التعليق.