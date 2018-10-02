فيديو مسرب| وزير مغربي بصحبة فتاة في باريس: خطيبتي وهطلق مراتي

القاهرة - مصراوي:

أثار فيديو مسرب لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والقيادي في حزب العدالةوالتنمية، الحزب الإسلامي في المغرب، محمد يتيم انتقادات واسعة، بعد ظهوره فيه وهو يتجوّل مع فتاة في شوارع العاصمة الفرنسية باريس، وذلك لكونه متزوجا ولديه أبناء.

وبحسب المقطع المصوّر الذي التقطه أحد المغاربة من المقيمين بفرنسا، يظهر يتيم وهو يمسك بيد فتاة شابة غير محجبة، ويتجول معها ليلا في أحد الشوارع الرئيسية للعاصمة باريس، مرتديا بدلته الرسمية، وكان منسجما معها.

وتسبب الفيديو المسرب في جدل واسع بالمغرب، دفع الوزير المعني إلى الخروج وتوضيح ملابسات الواقعة، حيث أكد أن الفتاة هي خطيبته، وأنه ماضٍ بقضية طلاقه من زوجته الأولى، مضيفا أن هذا الأمر معلوم حتى لدى أفراد أسرته وليس سرا.

وأوضح في تصريح لجريدة "العمق" أن "سفرهما إلى باريس لم يكن في اليوم نفسه، حيث ذهب هو في نشاط حزبي، في حين سافرت هي في رحلة من رحلات التكلفة المنخفضة لأغراض عائلية واقتناء حاجيات شخصية"، مضيفا أن اللقاء بينهما "كان من أجل تناول وجبة عشاء في أحد المطاعم".

ولكن يبدو أن هذا التبرير الذي قدمه الوزير لم يكن كافيا ليجنبه موجة الغضب التي سادت مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بضرورة محاسبته بسبب اصطحابه لـ"صديقته" خلال تواجده بمهمة رسمية في باريس، مستنكرين "خيانته" لزوجته التي لا تزال على ذمته.

وتعليقا على ذلك، قال ناشط يدعى أيمن، أبدى استغرابه من فعلة الوزير الذي عرف بانتمائه إلى الأحزاب الإسلامية، إنه "لا يجوز الاختلاء بالمخطوبة، فما بالك بالسفر والإقامة يا تجار الدين، والله إنكم أشد خطرا على الإسلام وهذه البلاد".

ويبدو أن حالة الغضب من ظهور الوزير برفقة فتاة خارج البلاد، طالت حتى حزبه "العدالة والتنمية"، إذ هاجمت ابنة رئيس الحكومة المغربية السابق عبد الإله بنكيران، سميةبنكيران صديق والدها، لطلاقه زوجته أم أبنائه، والزواج من ممرضة شابة كانت تتردد على منزل العائلة لتدليك قدميه عند إصابته بوعكة.

وقالت في تدوينة على صفحتها بموقع فيسبوك: "هذا السيد كنا نعده يوما من قادة الدعوة، خان العهد وتنكر لوفاء السنين، وانقلب على من رعت أولاده وحفظته في غيابه وصبرت لانشغاله، أيا كان ما وقع للزوجة فلا تستحق ما قمت به، أما وهي سيدة جميلة بشوشة فاضلة كما عرفتها ناضلت معك لسنين، تحسن جزاءها بهذه الطريقة، فذاك في نظري جرم لا يغتفر".