أسعار الذهب تنتعش عالميًا بعد اتفاق أمريكا والمكسيك التجاري

القاهرة- وكالات:

انتعشت أسعار الذهب عالميًا يوم الثلاثاء بعد اتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك لإنقاذ اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، وفقًا لوكالة رويترز.

وانخفضت الأسهم الآسيوية مع هبوط مؤشر ام.اس.سي.آي لآسيا والمحيط الهادي عدا اليابان أكثر من 1.5% في ظل توجس إزاء الاقتصاد العالمي مما كبح الإقبال على المخاطرة.

وفي الساعة 0748 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.5% إلى 1193.80 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن انخفض حوالي 0.3% في الجلسة السابقة. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1197.60 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينس مدير التداول لآسيا والمحيط الهادي لدى أواندا في سنغافورة "الذهب يرتفع في ظل عدم استقرار الأصول عالية المخاطر بآسيا".

وصعدت الفضة 0.9% في المعاملات الفورية لتسجل 14.58 دولار للأوقية.

وانخفض البلاديوم 0.1% إلى 1055.60 دولار ونزل البلاتين 0.1% أيضا إلى 821 دولارا للأوقية.