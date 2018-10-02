ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي وتسونامي إندونيسيا إلى 1234 قتيلا

جاكرتا - (د ب أ):

قال مسؤول اليوم الثلاثاء إن حصيلة ضحايا الزلزالين وموجات المد العاتية (تسونامي) في جزيرة سولاويسى الإندونيسية ارتفعت إلى ما لا يقل عن 1234 قتيلا.

وقال المتحدث باسم إدارة مكافحة الكوارث، سوتوبو نوجروهو إن ما لايقل عن 799 شخصا أصيبوا، ومازال 99 آخرون في عداد المفقودين.

وأضاف أن أكثر من 61 ألف مواطن نزحوا من منازلهم.

وقد وقع معظم الضحايا في مدينة بالون عاصمة إقليم سنترال سولاويسي.

وكانت الجزيرة قد تعرضت لزلزالين الجمعة الماضية، حيث أدى الزلزال الثاني الذي بلغت قوته 4ر7 درجات على مقياس ريختر لوقوع موجات مد عاتية (تسونامي).