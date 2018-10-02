آلاف البلجيكيين يعتزمون التظاهر احتجاجا على خطط تعديل نظم التقاعد

بروكسل - (د ب أ):

قالت وكالة "بيلجا" البلجيكية للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن عشرات الآلاف من البلجيكيين يعتزمون التظاهر اليوم، احتجاجًا على خطط تعديل نظام التقاعد التي تقترحها حكومة يمين الوسط في البلاد.

تأتي الاحتجاجات كأحدث جولة في النزاع المستمر بين النقابات العمالية ورئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميشيل الذي تولت حكومته السلطة في 2014 وتعهد بإعادة هيكلة العديد من المجالات مثل نظام التقاعد وعدد ساعات العمل الأسبوعية البالغ حاليا 38 ساعة.

وتظاهر 70 ألف بلجيكي في مظاهرات مماثلة مايو الماضي وفقًا للأرقام المعلنة من جانب النقابات العمالية.

ومن المتوقع مشاركة أكثر من 10 آلاف متظاهر في مظاهرات العاصمة بروكسل التي ستجري صباح اليوم. ومن المتوقع أيضًا تنظيم مظاهرات في مدن "نامر" و"جينت" و"أنتويرب" وغيرها من المدن الرئيسية.

وتطالب النقابات في حق أي عامل في التقاعد عند سن 65 عاما، وتعارض زيادة سن التقاعد إلى 67 عاما كما تقترح الحكومة. كما تطالب النقابات بزيادة رواتب التقاعد لمواجهة الزيادة في نفقات المعيشة.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية القادمة في بلجيكا في مايو 2019.