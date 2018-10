"الطبيعة غاضبة".. آلاف القتلى والمفقودين في كوارث باليونان واليابان وإندونيسيا

كتب - هشام عبدالخالق:

شهد العالم على مدار الأيام الماضية، عددًا من الكوارث الطبيعية التي اعتبرها البعض بمثابة غضبًا من الطبيعة على البشر، وخلفت ضحايا قُدروا بالمئات، بالإضافة إلى آلاف المفقودين.

في اليونان، تسببت السيول التي ضربت الشواطئ في فقدان 3 أشخاص، بعدما غمرت المياه عددًا كبيرًا من شوارع المدن الساحلية.

وأظهر فيديو تم التقاطه، الزوارق وهي تندفع نحو الشاطئ بعد أن غمرتها مياه السيول، وتمايل الأشجار العملاقة على جانبي الطرق.

وفي اليابان، تسبب إعصار "ترامي" القوي في سقوط أشجار على خطوط السكك الحديدية في أنحاء متفرقة من العاصمة اليابانية طوكيو، ما أسفر عن مصرع شخصين وتقطع السبل بآلاف آخرين، حيث أغلقت خطوط السكك الحديدية أو تأخرت بشدة.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن "ترامي" وصل إلى اليابسة بغرب اليابان مساء الأحد.

أما إندونيسيا فكان لها نصيب الأسد من الكوارث والضحايا وأعداد المفقودين، فحتى اللحظة وصلت حصيلة القتلى جراء الزلزال والتسونامي اللذان ضربا الدولة الآسيوية إلى 1203 قتلى على الأقل، مع توقعات بانتشال جثث المزيد منهم في الأيام القادمة.

وذكرت الوكالة الإندونيسية المعنيّة بتقييم وتطبيق التكنولوجيا في بيان لها، أن الطاقة التي نجمت عن الزلزال كانت تزيد بنحو 200 مرة عن قوة القنبلة النووية التي أُسقطت على هيروشيما في الحرب العالمية الثانية.

