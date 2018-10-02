استراليا تتعهد بتقديم مساعدات طويلة المدى لإندونيسيا

سيدني - (د ب ا):

قدمت أستراليا مساعدات بقيمة 500 ألف دولار أسترالي، لمساعدة ضحايا الزلزال وموجات المد العاتية تسونامي في إندونيسيا، ولكن رئيس الوزراء سكوت موريسون تعهد بأنه سيتم تقديم مزيد من الدعم.

وقال موريسون إن الأموال ستذهب إلى الصليب الأحمر للمساعدة في الإيفاء بالاحتياجات العاجلة الطارئة مثل الأغطية، ولكنه أضاف أن أستراليا تُجري مشاورات مع السلطات الإندونيسية بشأن توفير مساعدات طويلة المدى.

وأضاف موريسون للصحفيين في بيرث: "نحن نبحث أفضل وسيلة ملائمة للوفاء بالاحتياحات لضمان أننا نستطيع أن نفعل ما في وسعنا لدعم أصدقائنا وجيراننا الإندونيسيين في هذا الوقت الحرج".

وأوضح: "نوعية المساعدة التي سوف نقدمها لا تتعلق فقط بالاحتياجات الحالية، ولكن أيضًا على مدار فترة من الوقت".​