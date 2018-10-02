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وفاة الزعيم الأسبق للحزب الشيوعي الفيتنامي "دو موي" عن 101 عام

07:05 ص الثلاثاء 02 أكتوبر 2018
وفاة الزعيم الأسبق للحزب الشيوعي الفيتنامي "دو موي" عن 101 عام

فيتنام

هانوي - (د ب أ):

أعلنت الحكومة الفيتنامية، اليوم الثلاثاء، وفاة زعيم الحزب الشيوعي الفيتنامي الأسبق "دو موي" عن 101 عام، بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت الحكومة الفيتنامية في بيان نشر على موقعها على الإنترنت إن موي توفي أثناء نومه، مساء أمس الاثنين.

وخدم موي، وهو جنرال سابق في الحرب ضد الاستعمار الفرنسي في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، وتدرج في الحزب الشيوعي حتى وصل إلى منصب رئيس الوزراء الفيتنامي عام 1988 قبل أن يصبح أمينًا عامًا للحزب عام 1991.

خلال فترة ولايته التي استمرت 6 سنوات، والتي تزامنت مع نهاية الحرب الباردة والعلاقات المتجددة لفيتنام مع الولايات المتحدة في أعقاب حرب فيتنام، وأشرف موي على الإصلاحات التي شهدت انتقال البلاد إلى اقتصاد السوق.

وفي ديسمبر 1997، أصبح موي مستشارًا للجنة المركزية للحزب، واستمر في منصبه حتى عام 2001 ولم تعلن الحكومة عن ترتيبات الجنازة.

الحكومة الفيتنامية فيتنام دو موي الحزب الشيوعي الفيتنامي

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