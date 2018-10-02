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بقوة 6 درجات.. زلزال جديد يضرب جزيرة إندونيسية

03:26 ص الثلاثاء 02 أكتوبر 2018
بقوة 6 درجات.. زلزال جديد يضرب جزيرة إندونيسية

أرشيفية

جاكرتا - (د ب أ):

قالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ وعلم الجيوفيزياء الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، إن زلزالًا قوته 6.3 درجة ضرب جزيرة سومبا الإندونيسية، لكن لا توجد تقارير فورية عن حدوث أضرار.

وقالت الوكالة إن الزلزال على عمق 10 كيلومترات بينما كان مركز الزلزال على بعد 66 كيلو مترًا جنوب غرب سومبا.

ولاتزال إندونيسيا تتعافى من زلزالين وتسونامي دمروا جزيرة سولاويزي الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتل المئات وتشريد الآلاف.

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