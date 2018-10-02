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العالم في صور: لبنان يُكذب إسرائيل.. وإندونيسيا تعاين أضرار تسونامي

02:00 ص الثلاثاء 02 أكتوبر 2018
العالم في صور: لبنان يُكذب إسرائيل.. وإندونيسيا تعاين أضرار تسونامي

إندونيسيا تعاين أضرار التسونامي

القاهرة – مصراوي

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية مئات الصور لأبرز الأحداث العالمية يوم الإثنين، وكان من بينها رصد مظاهرات الفلسطينيين ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، وجولة وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في ملعب العهد ببيروت والذي ادعى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إخفاء حزب الله لصواريخ بالستية فيه.

لبنان إسرائيل إندونيسيا قطاع غزة جبران باسيل تسونامي بنيامين نتنياهو
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