العالم في صور: لبنان يُكذب إسرائيل.. وإندونيسيا تعاين أضرار تسونامي
القاهرة – مصراوي
نشرت وكالة الأنباء الفرنسية مئات الصور لأبرز الأحداث العالمية يوم الإثنين، وكان من بينها رصد مظاهرات الفلسطينيين ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، وجولة وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في ملعب العهد ببيروت والذي ادعى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إخفاء حزب الله لصواريخ بالستية فيه.
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