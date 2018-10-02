ماكرون يرفض استقالة وزير الداخلية جيرارد كولومب

باريس (د ب أ)

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرارد كولومب، في تصريحات حصرية لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية الاثنين، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفض استقالته من منصبه.

وكان وزير الداخلية الفرنسي قد قدم استقالته في وقت متأخر من مساء الإثنين.

ويبدو من خلال رفض استقالة كولومب أن الرئيس الفرنسي يجدد ثقته في وزير الداخلية.

وقبل أسبوعين، أعلن "كولومب" عن خطط للانسحاب من الحكومة والترشح لانتخابات رئيسً بلدية ليون في عام 2020، وأشار إلى أنه سيستقيل في أعقاب انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو 2019.

ويتضح من خلال هذا الأمر أن الرئيس ماكرون عازم على قطع الطريق أمام المحاولات الرامية إلى زعزعة استقرار البلاد، والتي كان كولومب ضحية لها منذ أن أعلن نيته مغادرته المنصب الصيف القادم لللتفرغ للترشح في انتخابات بلدية ليون.

وشغل كولومب (71 عاما) منصب عمدة مدينة ليون من عام 2001 حتى عام 2017.

ولم يتسن على الفور الاتصال بوزارة الداخلية أو القصر الرئاسي للتعليق على التقرير.