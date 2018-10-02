اشتباكات بمدينة كتالونيا الإسبانية في ذكرى استفتاء الاستقلال (صور)

القاهرة - مصراوي:

اندلعت مساء الإثنين، اشتباكات في مدينة برشلونة الإسبانية بين عناصر الشرطة ومتظاهرين في الذكرى الأولى لاستفتاء انفصال كاتالونيا عن المملكة الإسبانية، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وأغلق محتجون خطوط السكك الحديدية وطرقا رئيسية في كتالونيا الإثنين، في الذكرى السنوية الأولى لاستفتاء الاستقلال الذي أثار أزمة سياسية في إسبانيا.

وتمكن المحتجون من إغلاق خطوط القطارات السريعة في مدينة جيرونا داخل إقليم كتالونيا، حسبما نوهت شركة "رينفي" الإسبانية الوطنية للسكك الحديدية، وعطل المحتجون المؤيدون لاستقلال الإقليم عن إسبانيا حركة المرور عبر إغلاق الكثير من الطرق الرئيسية وطريقين سريعين.

وألقى زعماء إقليميون كلمات في قرية سان جوليا دي راميس واصطف الناس لإعادة تمثيل التصويت في الاستفتاء الذي حظرته مدريد والقضاء باعتباره يخالف الدستور الإسباني.

ووقعت في القرية اشتباكات عنيفة قبل عام بين شرطة مكافحة الشغب والحشود الساعية للإدلاء بأصواتها.

وفي الأول من أكتوبر العام الماضي، صوت الكتالونيون في استفتاء على الاستقلال، وحاولت الحكومة الإسبانية عرقلته عبر منع وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع، وأعلن برلمان الإقليم ذو القيادة الانفصالية استقلال كتالونيا بشكل أحادي الجانب، وهو ما أدى بعد ذلك إلى إلقاء السلطات الإسبانية القبض على عدد من كبار ساسة كتالونيا وناشطين انفصاليين، ما زالوا في الحبس حتى الآن، وفر آخرون من البلاد، منهم رئيس الإقليم السابق كارليس بوجديمون.