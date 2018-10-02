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    أهم عناوين الصحف العالمية: الناجون من إعصار "تسونامي" يروون تفاصيل المأساة

    01:30 ص الثلاثاء 02 أكتوبر 2018
    أهم عناوين الصحف العالمية: الناجون من إعصار "تسونامي" يروون تفاصيل المأساة

    ارشيفية

    كتب– مصراوي:

    نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، تقريرًا رصدت فيه معاناة الناجين من إعصار تسونامي بإندونيسيا، والذي أودى بحياة أكثر من 800 شخص، فيما أكدت

    صحيفة "إيكونوميست"، أن حركة "أنا أيضًا" لا تزال معلقة في الهواء، ولم تحقق الكثير من أجل السيدات في أمريكا، بينما ذكرت الجارديان أن إخفاق الناخبين

    المقدونيين في تغيير اسم بلدهم في الاستفتاء يعد نصرًا لبوتين.

    الزلزال أمريكا إعصار تسونامي بوتين روسيا إسرائيل

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