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أبرز التصريحات في 24 ساعة: لو تناولت الكحول سأصبح أسوأ شخص في العالم

01:00 ص الثلاثاء 02 أكتوبر 2018
أبرز التصريحات في 24 ساعة: لو تناولت الكحول سأصبح أسوأ شخص في العالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

القاهرة - مصراوي:

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين أنه لم يتناول الكحول في حياته "مطلقًا"، وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ننياهو، الإثنين، بأن محاولة إيران ربط إسرائيل بهجوم إرهابي في جنوب البلاد "أمر سخيف"، ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاتهامات الموجهة للبيت الأبيض بأنه يضع قيودا على التحقيقات التي يجريها مكتب التحقيقات الاتحادي (اف بي أي)، فيما يتعلق بمرشحه لعضوية المحكمة الامريكية العليا، بريت كافانو.

ترامب الكحول إسرائيل بنيامين ننياهو البيت الأبيض

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