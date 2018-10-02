حول العالم في 24 ساعة: الأمم المتحدة تسحب موظفيها من قطاع غزة

القاهرة - مصراوي:

قالت وكالة فرانس برس، الإثنين، إن الأمم المتحدة تسحب موظفيها من قطاع غزة وذلك بعد تسريحها لعدد كبير من العاملين فيها، وأعلنت حركة "الشباب" الصومالية المتمردة مسئوليتها عن التفجير الانتحاري، الذي استهدف في وقت سابق من يوم السبت، قافلة عسكرية غربية وأسفر عن مصرع شخصين، في الوقت الذي أصيب فيه 93 مواطنًا بالرصاص وبحالات اختناق، الإثنين، جراء مهاجمة بحرية الاحتلال الإسرائيلي حشود المواطنين، شمال قطاع غزة، حسبما أفاد الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية.