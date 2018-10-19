أفغانستان تجري غدًا أولى انتخاباتها التشريعية من 2010

كابول (أ ش أ)

تشهد أفغانستان غدًا السبت، انتخابات تشريعية هي الأولي منذ 2010 وسط تهديدات الجهاديين بشن المزيد من الهجمات الإرهابية.

وأفاد بيان صادر، اليوم الجمعة عن مكتب الرئيس الأفغاني أشرف غني، بأن اجتماعا خاصا لمجلس الأمن القومي انعقد اليوم، وأوصى المفوضية المستقلة للانتخابات بتأجيل إجرائها في ولاية قندهار جنوبي البلاد إثر هجوم دامٍ أمس الخميس، سقط ضحيته كل من قائد شرطة الولاية ورئيس مخابراتها. حسبما ذكرت وكالة (خاما) برس للأنباء.

ويخوض أكثر من 2500 مرشح سباق تلك الانتخابات متنافسين على 249 مقعدا برلمانيا.

وبحسب تقارير، فإن عشرة مرشحين لقوا مصرعهم منذ بداية الحملة الانتخابية في هجمات إرهابية.

ومن جانبها طالبت حركة طالبان المرشحين بالانسحاب، متوعدة بشن هجمات على مكاتب الاقتراع؛ كما تبنى تنظيم "داعش" العديد من الهجمات التي سقط جراءها العشرات أثناء تواجدهم في حشود انتخابية.