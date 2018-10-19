ماي: الاتحاد الأوروبي يريد اتفاقا بشأن "بريكست" في أسرع وقت

لندن (أ ش أ)

قال مكتب رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إنها خرجت من اجتماع المجلس الأوروبي هذا الأسبوع في بروكسل بشعور بأن زعماء الاتحاد الأوروبي يريدون التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن حول خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست) هذا الخريف.

وأضاف مكتب رئيسة الوزراء - في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الاخبارية - أن ماي أقرت بأن بضع قضايا مهمة لا تزال معلقة، لكنها قالت إن الشعور الحقيقي الذي خرجت به من الزعماء حول الطاولة في اجتماع المجلس كان أنهم يريدون التوصل إلى اتفاق بشأن "بريكست" في أسرع وقت ممكن هذا الخريف.

وكانت ماي قالت قالت في بروكسيل إنه في حال قبول الاقتراح الخاص بتمديد فترة المفاوضات الخاصة بتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فإن ذلك لن يتعدى عدة أشهر، لافتة إلى أنها تتوقع أن تنتهي فترة تنفيذ "بريكست" بحلول نهاية ديسمبر عام 2020، علما بأن الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو 29 مارس القادم.