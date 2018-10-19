السفارة المصرية في أوغندا تحيى الذكرى 45 لانتصارات أكتوبر المجيدة

كمبالا (أ ش أ)

أحيت السفارة المصرية في أوغندا الذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، حيث نظم العقيد حسني رشاد النوبي ملحق الدفاع المصري حفل استقبال بهذه المناسبة.

وحضر الاحتفال السفير المصري طارق سلام وأعضاء السفارة المصرية، والدكتور برايت رواميراما وزير الدولة لشئون الدفاع والمحاربين القدامى ، بالإضافة إلى قائد الجيش الأوغندي فريق أول ديفيد موهوزى وعدد من قيادات الجيش الأوغندي وسفراء الدول العربية والأفريقية والأجنبية ، كما شهد الاحتفال الملحقون العسكريون في أوغندا ورموز الجالية المصرية المقيمة في أوغندا ولفيف من رجال الإعلام والصحافة والمجتمع الأوغندي.

وعلى هامش الاحتفال ، تم عرض فيلم قصيرعن شبه جزيرة سيناء ، كما تم تنظيم معرض عن الحضارة الفرعونية المصرية القديمة ، ومعرض عن الأماكن السياحية الشهيرة في مصر للتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان.