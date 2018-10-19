بومبيو يحذر من انفجار "أزمة" بسبب الهجرة بين أمريكا والمكسيك

مكسيكو سيتي (د ب أ)

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة والمكسيك على وشك الوصول إلى أزمة بشأن الهجرة غير الشرعية، وذلك في وقت تستعد فيه قافلة تضم نحو ثلاثة آلاف من مواطني هندوراس لدخول المكسيك من جواتيمالا في طريقها إلى الولايات المتحدة.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المكسيكي لويس فيديجارى في مكسيكو سيتي: "لقد وصلنا بسرعة إلى نقطة تبدو وكأنها لحظة انفجار أزمة".

وقال إن "أعدادا قياسية من المهاجرين" تتجه إلى الولايات المتحدة، وشدد على "أهمية وقف هذا التدفق قبل وصوله إلى الحدود الأمريكية".

وقال بومبيو إنه يتعين على المكسيك اتخاذ "قرار سيادي" حول كيفية التعامل مع الوضع ، مضيفًا أن الولايات المتحدة بحاجة أيضًا إلى "إصلاح" تشريعاتها ذات الصلة من أجل "التعامل مع هذا الوضع بشكل صحيح".

وقال فيديجاراي إن الولايات المتحدة والمكسيك "جارتان ودولتان ذاتا سيادة".

وأضاف قائلا إن "المكسيك بصدد تعريف سياسة الهجرة فيها".

وشدد الوزير على ضرورة التعامل مع الأسباب الأساسية لهروب سكان أمريكا الوسطى ، وقال إن المكسيك ستطبق تشريع الهجرة "دائما بطريقة إنسانية".

ويقدر عدد الأشخاص بالقافلة التي غادرت شمال هندوراس قبل ستة أيام بنحو 3000 شخص.

ودمر بعضهم جدارا أمنيا وتمكنوا من دخول الجسر فوق النهر الذي يفصل بين بلدة تيكون اومان الحدودية الجواتيمالية، وبين سيوداد هيدالجو في المكسيك اليوم الجمعة.

وقال سفير المكسيك لدى جواتيمالا لويس مانويل لوبيز إنه سيتم السماح أولا للنساء والأطفال بالعبور إلى المكسيك.

ويتوجه المهاجرون صوب الولايات المتحدة ، رغم أن بعضهم يريد البقاء في المكسيك.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس بإرسال قوات إلى الحدود لوقف ما أسماه "هجمة" مهاجرين.

وردت المكسيك بالقول إنها رفضت الضغوط الأمريكية، ولن تغير تشريعاتها الخاصة بالهجرة.

ولكن وزير الشؤون الخارجية المكسيكي لويس فيديجاراي قال قال لمحطة راديو فورمولا الإذاعية اليوم الجمعة، إنه سيتم ترحيل المهاجرين الذين حاولوا دخول البلاد بشكل غير قانوني.

وقد نشرت المكسيك المئات من قوات الشرطة الإضافية على الحدود.