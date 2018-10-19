ترامب عن اختفاء خاشقجي: ستتضح الأمور بحلول الإثنين.. والعقوبات ضد السعودية ممكنة

القاهرة - مصراوي:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيشرك الكونجرس في تحديد كيفية التصرف تجاه الوفاة المحتملة للكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال ترامب: "سأقوم بتوصيات محددة"، مضيفًا أنه سيكون لديه بعض الإجابات بسرعة.

وأضاف ترامب، أنه من الممكن توقيع عقوبات إذا ما ثبت أن السعودية مسؤولة.

وأكد ترامب، أنه يعتقد أن من المبكر جدًا قول ما هي العواقب التي قد تحدث بشأن الصحفي السعودي خاشقجي.

وأضاف ترامب، سأعرف الكثير عن التحقيق حول قضية خاشقجي بحلول يوم الإثنين.

وشدّد ترامب، على أن السعودية حليف مهم، ويجب وضع أهمية العلاقات الأمريكية السعودية في الحسبان.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكد، أنه سيكون هناك مجموعة واسعة من ردود فعل الولايات المتحدة، إذا كانت السعودية مذنبة في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية في نبأ عاجل لها.

وأعلن ترامب، أن بومبيو، لم يطّلع على أي تسجيلات أو مقاطع فيديو حول الأحداث المتعلقة بالقنصلية السعودية.