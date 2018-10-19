العثور على جثة مصري بأمريكا في ظروف غامضة.. ومكافأة لمن يُدلي بمعلومات عنه

كتب - هشام عبدالخالق:

في آخر تطورات العثور على جثة شاب مصري في الولايات المتحدة، طلبت الشرطة الأمريكية، أمس الخميس، من العامة، تقديم أي معلومات عن الشاب المصري الذي تم العثور على جثته في ظروف مثيرة للشبهات في المحيط قرابة شاطئ ميسون.

ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف سان دييجو"، تم العثور على جثة هيثم "ماكس" الشايب، البالغ من العمر 37 عامًا طافية على سطح المياه على بعد حوالي 4 كيلومترات من الشاطئ، وشاهدها لأول مرة صياد على متن قارب قبل الساعة 10:30 من صباح يوم العاشر من أكتوبر، بحسب شرطة سان دييجو.

وقال الملازم أنطوني دوبري، إن المتوفي كان يرتدي شورتًا قصيرًا مخصص لركوب الأمواج، والجثة لم يكن بها أي علامات واضحة للإصابات، ولكن كان المثير للشبهات وجود سلسلة ملفوفة حول خصره، على الرغم من أن ضابط شرطة قال إنه من الممكن أن يكون استخدمها كحزام أو كإكسسوار.

وقال دوبري إنه تم استدعاء المحققين في جرائم القتل للتحقيق في القضية "بدافع الحذر"، وتم تصنيف الوفاة على أنها حالة وفاة مشبوهة.

وأضاف دوبري، أن الشرطة تأمل في التواصل مع الأشخاص الذين كانوا على صلة بالشايب في الأيام والأسابيع التي سبقت وفاته.

وأعلنت الشرطة، أن من يبلغ عن معلومات عن الشايب سيبقى مجهولًا، ومن الممكن أن يحصل على جائزة قدرها 1000 دولار، بحسب الصحيفة.