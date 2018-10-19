بومبيو: ردود فعل واسعة ستنال السعودية إذا ثبت إدانتها في مقتل خاشقجي

القاهرة - مصراوي:

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه سيكون هناك مجموعة واسعة من ردود فعل الولايات المتحدة، إذا كانت السعودية مذنبة في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية في نبأ عاجل لها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن بومبيو، لم يطّلع على أي تسجيلات أو مقاطع فيديو حول الأحداث المتعلقة بالقنصلية السعودية.

وأكد ترامب، في تغريدة على موقع "تويتر" أن هذا ما هو إلا "أخبار زائفة".

وأكد بومبيو في وقت سابق، أنه لم يستمع مطلقًا إلى تسجيلات حصلت عليها السلطات التركية بشأن قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف أنه لم يرى أي نصوص مترجمة لما جاء في التسجيلات كما أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية وفقا لمصادرها.