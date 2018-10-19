إصابة 130 فلسطينيًا برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة

القاهرة - مصراوي:

أصيب 130 مواطنًا على الأقل، منهم اثنان بحالة خطيرة، مساء اليوم الجمعة، بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي، على المشاركين في المسيرات السلمية على طول امتداد السياج الحدودي شرق قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن من بين المصابين 25 طفلا و4 من الطواقم الطبية والصحفية.

وأصيب 3 مواطنين بجراح برصاص الاحتلال في محيط موقع "ملكة" العسكري الإسرائيلي شرق مدينة غزة، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز على المئات من المواطنين، الذين توافدوا على مركز مخيم العودة شرق المدينة.

ونقل الجرحى عبر سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة، لتلقي العلاج، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وحالتهم وصفت بالمتوسطة وفقاً لأطباء في المستشفى.

كما أصيب 3 مواطنين بالرصاص الحي عقب إطلاق قوات الاحتلال، المتمركزة خلف السواتر الترابية على الشريط الحدودي، شرق بلدة جباليا، شمال قطاع غزة الرصاص الحي على المئات من المواطنين المشاركين في مسيرة سلمية شرق البلدة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الإندونيسي، في بلدة بيت لاهيا المجاورة لتلقي العلاج.

وأصيب مواطنان في مواجهات اندلعت بين مئات المواطنين وقوات الاحتلال شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ونقلا على إثرها إلى مستشفى ناصر في المدينة وحالتهما وصفت بالمتوسطة.

وتدور مواجهات بين مئات المواطنين وقوات الاحتلال في المناطق الحدودية شرق مدينة رفح جنوب القطاع، وشرق مخيم البريج وسط القطاع.

وتوافد منذ ساعات مساء اليوم، مئات المواطنين إلى المناطق الحدودية للمشاركة في مسيرات سلمية، ضمن مسيرات العودة الشعبية المتواصلة للأسبوع الثلاثين على التوالي على حدود الشرقية للقطاع.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية ضخمة من دبابات وناقلات جند على طول الشريط الحدودي شرق القطاع، لمهاجمة المواطنين السلميين المشاركين في المسيرات الشعبية، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع بشكل مكثف في أجواء غزة.