مقاطعة "دافوس".. وزير أمريكي يحضر مؤتمر لـ"مكافحة الإرهاب" بالسعودية‎

كتب – محمد عطايا:

قرر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، المشاركة في اجتماع لتمويل مكافحة الإرهاب مع مسؤولين أمنيين سعوديين، ونظرائهم في الشرق الأوسط بالرياض، في وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست".

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن التجمع الأمني المقرر انعقاده الأسبوع المقبل، منفصل عن قمة الرياض المالية "دافوس في الصحرا"، التي أعلن منوشن أمس الخميس، أنه لن يحضرها.

وانسحب العديد من المسؤولين والشركات الغربية الأخرى من قمة "دافوس في الصحراء" المالية بسبب اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، بعد دخوله القنصلية السعودية باسطنبول.

واتخذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قرارًا جديدًا بشأن السعودية، على ضوء قضية اختفاء جمال خاشقجي، إذ أعلن وزير الخزانة، أنه قرَّر عدم المشاركة في المؤتمر الاستثماري الذي ينظمه الصندوق السيادي السعودي، مؤتمر دافوس في الصحراء.

وقال منوشين، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي عبر "تويتر"، ونقلتها وكالة رويترز "إنه قرر عدم المشاركة في المؤتمر الاستثماري الذي ستنظّمه السعودية".

ولم يعط منوشين سببا للانسحاب من المؤتمر، لكنه تعرض –بحسب الصحيفة الأمريكية- لضغوط متزايدة من جانب أعضاء الكونجرس الجمهوريين، لعدم الحضور.

وأوضح أن هذا القرار تم اتخاذه بعد اجتماعه مع الرئيس الأميركي ووزير الخارجية مايك بومبيو، أمس الخميس.

وكان ترمب ألمح في حوار مع وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية إلى احتمالية عدول وزير الخزانة، ستيف منوشين، عن مشاركته في المؤتمر الاستثماري في السعودية، تبعًا لما ستُسفر عنه نتائج زيارة بومبيو إلى الرياض، ومحادثاته بشأن قضية اختفاء الصحافي السعودي.