ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين في مسيرات العودة بغزة إلى 52 شخصًا

غزة (أ ش أ)

ارتفع عدد المصابين الفلسطينيين بالرصاص الحي والاختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة السلمية على امتداد السياج الحدودي شرق قطاع غزة، إلى 52 فلسطينيًا، منهم اثنان بحالة خطيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الجرحى نقلوا بسيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة، لتلقي العلاج، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وحالتهم وصفت بالمتوسطة وفقاً لأطباء في المستشفى.

وكان مئات الفلسطينيين توافدوا اليوم إلى المناطق الحدودية للمشاركة في المسيرات السلمية، ضمن مسيرات العودة المتواصلة للأسبوع الثلاثين على التوالي على حدود الشرقية للقطاع، فيما دفعت قوات الاحتلال من جانبها بتعزيزات عسكرية ضخمة من دبابات وناقلات جند على طول الشريط الحدودي شرق القطاع، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع بشكل مكثف في أجواء غزة.