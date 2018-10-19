بشار الأسد: عودة السوريين إلى بلدهم من أولويات الحكومة

دمشق (أ ش أ)

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أن عودة السوريين الذين اضطرتهم ظروف الحرب لمغادرة بلدهم هي هدف أساسي ومن الأولويات بالنسبة لعمل الحكومة وهي مستمرة في العمل على تأمين كل ما يلزم لعودتهم.

جاء ذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" خلال لقائه اليوم الجمعة، مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف وسيرجي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي والوفد المرافق لهما.

وجرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع في سوريا وخاصة على المسار السياسي وعملية تشكيل لجنة مناقشة الدستور الحالي، وأعرب لافرينتييف عن ارتياح بلاده للإيجابية التي تبديها دمشق، وانفتاحها على كل ما من شأنه المساهمة في المضي قدمًا، وتحقيق التقدم المنشود على هذا المسار، مؤكدًا أن هذا الأمر يساعد في سحب الذرائع من بعض الدول التي تمارس ضغوطا كبيرة بغية عدم تحقيق أي تقدم في العملية السياسية لكي تتمكن لاحقًا من تحميل دمشق وحلفائها مسؤولية ذلك.

وأكد الرئيس الأسد أن بعض الدول في المنطقة والعديد من الدول الغربية تواصل التدخل في المسار السياسي وممارسة الضغوط لفرض إرادتها على السوريين وهو ما قد يعيق إحراز أي تقدم، لافتًا إلى أن سوريا مستمرة في العمل مع كل من لديه الإرادة الحقيقية للقضاء على الإرهاب وإعادة الاستقرار وفي الوقت نفسه متمسكة بحقها الذي كفلته المواثيق الدولية بعدم السماح لأي طرف خارجي بالتدخل في شؤونها الداخلية.

وعرض لافرينتييف على الرئيس الأسد نتائج جولته التي شملت عددًا من الدول العربية قبل زيارته إلى دمشق، مؤكداً أن بلاده تسعى من خلال هذا الحراك الدبلوماسي إلى تبادل الآراء حول قضايا المنطقة وخاصة العملية السياسية في سوريا واستكمال معركة القضاء على الإرهاب بما يساهم في استعادة الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة سورية واستقلالها.