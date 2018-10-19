مصرع وإصابة 11 شخصا من طاقم سفينة إيرانية إثر تعرضهم للتسمم

باكو (أ ش أ)

أعلن مسئولو الصحة في أذربيجان اليوم الجمعة، أن 3 من أفراد طاقم سفينة إيرانية لقوا حتفهم فيما أصيب 8 آخرون إثر تعرضهم لتسمم حاد.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية، أن طاقم السفينة اتصل بالسلطات الأذربيجانية، لطلب المساعدة أثناء اقتراب السفينة من وجهتها في ميناء (باكو)، مشيرة إلى أن قاربين تابعين لحرس السواحل الأذري قام بإيصال المصابين إلى الشاطيء حيث تم نقلهم بعد ذلك إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في أذربيجان بارفيز أبوبيكيروف، إن قبطان السفينة ظل على متنها حيث تلقى الرعاية الطبية عليها، مضيفا أن المعلومات الأولية أشارت إلى أن طاقم السفينة تسمم من المواد الكيميائية التي تستخدم لحفظ الحبوب.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن السفينة الإيرانية كانت تحمل شحنة من الحبوب على متنها متوجهة من مدينة (أكتاو) في كازاخستان، إلى (باكو) عاصمة أذربيجان.