صديق خان يحث اللندنيين على المشاركة في مسيرة "تصويت الشعب" غدًا

لندن (أ ش أ)

حث عمدة لندن صديق خان، اللندنيين على الانضمام إلى مسيرة "تصويت الشعب" التي تشهدها العاصمة البريطانية، غدا السبت، وتدعو لإتاحة التصويت للشعب على اتفاق البريكست النهائي.

وكتب خان في مقال لصحيفة "إيفينينج استاندارد" البريطانية، اليوم الجمعة، إنه لم يكن يرغب أو يتوقع أن يؤيد استفتاء شعبيا على اتفاق نهائي لبريكست أو عدم الاتفاق، إذ أنه دعا جاهدا في حملات لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء 2016.

واستدرك قائلا إنه يحترم نتيجة الاستفتاء، وفي الوقت نفسه يؤدي واجبه تجاه اللندنيين ممن صوتوا بالأغلبية الساحقة على البقاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك عن طريق الدفاع عن البقاء في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، مشيرا إلى أن رئيسة وزراء البلاد تريزا ماي كانت أمامها كافة الفرص للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يحمي الوظائف والنمو اليوم وخلال العقود القادمة.

وتابع خان "لكن رئيسة الوزراء أخفقت، ولم تتمكن من التوافق على اتفاق (البريكست) داخل حكومتها، ناهيك عن الاتحاد الأوروبي، وكان من المفترض لقمة هذا الأسبوع في بروكسل أن تكون الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق، ومع ذلك فالمفاوضات بعيدة كل البعد عن الانتهاء، حتى أن البريكست لم يكن على جدول الأعمال".

وخاطب سكان لندن قائلا "لم يصوت أي منا لصالح الفوضى التي خلقتها الحكومة، ولم يصوت أي منا لنجعل أنفسنا أكثر فقرا، ولم يصوت أي منا لجعل الحياة أكثر صعوبة لنا ولأبنائنا ولأحفادنا". واختتم قائلا "نستحق جميعا أن يكون لنا الرأي في البنود النهائية للاتفاق، وحان الوقت لنستعيد السيطرة".

وكان خان أعلن على حسابه على تويتر أنه سيشارك الشعب من كافة أنحاء البلاد للمطالبة بأن يكون للشعب البريطاني القول الأخير بشأن "البريكست".

كما أفادت "إيفينينج استاندارد" بأن العشرات من نواب البرلمان البريطاني من أحزاب المحافظين والعمال والحزب الديمقراطي الليبرالي انضموا إلى توجيه الدعوات للشعب بالمشاركة في المسيرة، التي تنطلق من منطقة بارك لين وحتى ويستمنستر مقر الحكومة البريطانية، إذ يأمل سياسيون بريطانيون، مؤيدون للاتحاد الأوروبي، في جذب عشرات الآلاف من المؤيدين إلى المسيرة.