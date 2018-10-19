52 إصابة برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة

القاهرة - (مصراوي):

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بإصابة 52 شخطًا، أثناء اندلاع المواجهات بين المتظاهرين على حدود غزة، وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتوافد الفلسطينيون لمخيمات العودة شرق قطاع غزة للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ 30 لمسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان "معًا.. غزة تنتفض والضفة تلتحم" حيث دعت كافة مساجد غزة المواطنين للمشاركة في جمعة مسيرة العودة.

وأشعل المتظاهرون الإطارات المطاطية التي نقلت بالاف الى مخيمات العودة الخمسة لحجب الرؤية عن قناصة الاحتلال التي بدأت تطلق النار تجاه الشبان الذين يشاركون في جمعة "معا.. غزة تنتفض والضفة تلتحم" شرق قطاع غزة، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.