الناطق باسم حفتر: تواصل اجتماعات لجان توحيد المؤسسة العسكرية الليبية في القاهرة

القاهرة (د ب أ)

صرح العميد أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المعين من قبل مجلس النواب المنتخب، المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة، بأن اجتماعات لجان توحيد المؤسسة العسكرية الليبية تواصلت في القاهرة برعاية مصرية، حيث أكد المجتمعون على ما جاء في الاجتماعات السابقة والتي جرى الاتفاق فيها على ان القيادة العامة بقيادة حفتر هي الواجهة الرئيسية للجيش الوطني الليبي.

وجرى الاتفاق أيضًا على تشكيل مجالس القيادة الثلاثة: مجلس الأمن القومي ومجلس الدفاع الأعلى ومجلس القيادة العامة. كما اتفقوا على الهيكل التنظيمي والمهام والواجبات المناطة بكل مجلس من المجالس الثلاثة وكذلك على بعض المقترحات الخاصة بمعالجة مشكلة المليشيات المسلحة المنتشرة في المنطقة الغربية.

ولم يتم مناقشة أي مستجدات أو مبادرة جديدة قدمها الجانب المصري مثل ما يشاع في وسائل الاعلام مثل تشكيل مجلس عسكري وطرح أسماء لعضويته.