الملياردير سليم الرياحي أمينا عاما جديدا لحزب حركة نداء تونس

تونس - (د ب أ):

أعلن حزب حركة نداء تونس، اليوم الجمعة، عن تعيين رجل الأعمال الملياردير سليم الرياحي أمينا عاما جديدا للحزب عقب اندماج حزبي نداء تونس والحزب الاتحاد الوطني الحر.

وأصبح الرئيس السابق للحزب الاتحاد الوطني الحر، أول أمين عام لحزب حركة نداء تونس منذ انسحاب الأمين السابق محسن مرزوق عام 2015 ليؤسس حزبا آخر "حركة مشروع تونس".

وعلاوة على منصب الأمين العام سيكون سليم الرياحي، 46 عاما، رئيس الديوان السياسي للحزب الذي يضم ممثلي الهيئتين السياسيتين للحزبين المندمجين.

ولا يملك الرياحي خبرات سياسية واسعة لكنه برز بعد ثورة 2011، التي اطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، على رأس حزب الاتحاد الوطني الحر، ولم يحقق في أول انتخابات ديموقراطية في نفس العام أي مكاسب تذكر.

لكن الحزب نجح في إحداث المفاجأة في انتخابات 2014، حيث حل في المركز الثالث بـ16 مقعدا في البرلمان ليدخل الائتلاف الحكومي مع حزب النداء لكنه انسحب بعد عامين.

ويحاول نداء تونس، الذي ما يزال يقود الائتلاف الحكومي، استعادة وزنه على الساحة السياسية بعد موجة استقالات واسعة منذ فوزه في الانتخابات عام 2014، حيث فقد نصف نوابه في البرلمان بسبب أزمة داخلية.

لكن عملية الاندماج مكنت كتلة نداء تونس من رفع كتلته البرلمانية إلى 55 نائبا ليصبح ثانيا خلف كتلة حركة النهضة الإسلامية (68 نائبا).

وألغى الحزب منصب المدير التنفيذي الذي كان يشغله حافظ قايد السبسي نجل رئيس الدولة ومؤسس الحزب الباجي قايد السبسي، وبات الآن على رأس الهيئة السياسية لنداء تونس والتي تضم مبدئيا 50 عضوا.صش