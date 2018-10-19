مظاهرات ضد مطلب روسيا بخروج عناصر الدفاع المدني

دمشق- (د ب أ):

خرج عشرات الألاف من المتظاهرين في المدن وبلدان شمال وغرب سوريا، اليوم الجمعة، وسط اختلاف اسم تلك المظاهرات من منطقة إلى اخرى.

وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية "خرجت اليوم عقب صلاة الجمعة عشرات المظاهرات في عموم مدن محافظة إدلب وبلداتها وقراها، حيث رفع المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاط النظام السوري وتندد باتفاق سوتشي وتدعم نازحي مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية، إضافة إلى الدفاع عن عناصر الدفاع المدني الذي تتهم ورسيا والنظام بأنهم إرهابيون".

وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه "الاسم الذي تم الاتفاق عليه لهذه الجمعة (روسيا تقتلنا والدفاع المدني ينقذنا) إلا أن بعض المظاهرات رفعت شعارات ضد اتفاق سوتشي ودعم نازحي مخيم الركبان، ودعم عناصر الدفاع المدني السوري ورفض مطالب روسيا بإخراج عناصره من سوريا لنقلهم جرائم روسيا والنظام بحق المدنيين، وأصبحت لهم مصداقية لدى الكثير من الدول والمؤسسات الدولية".

وأضاف المصدر أن المظاهرات خرجت في "محافظة حلب حيث شهدت مدن جرابلس والباب وإعزاز وبلدات في ريفي حلب الشمالي والشرقي مظاهرات نادت بإسقاط النظام وطالبت الجيش السوري الحر بطرد عناصر وحدات حماية الشعب الكردي من بلدات ريف حلب الشمالي والشرقي".

وتعتبر هذه الجمعة الثانية التي تشهد خلافاً في التسمية حيث شهدت الجمعة ما قبل الماضية خلافات بين قيادات المتظاهرين حول اسم الجمعة الذي كان "هيئة التفاوض لا تمثلنا".