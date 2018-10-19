وزير الخارجية الفرنسي يبدأ زيارة عمل إلى تونس مطلع الاسبوع المقبل

تونس- (د ب ا):

يبدأ وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان زيارة عمل إلى تونس يومي الـ21 والـ22 من الشهر الجاري بهدف تعزيز التعاون ومناقشة الوضع في ليبيا.

وأعلنت وزارة الخارجية التونسية اليوم الجعة أن زيارة الوزير الفرنسي تأتي بالأساس لتفعيل الاتفاقيات التي أمضاها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أثناء وزيارته الى تونس في بداية هذا العام والتحضير للدورة الدورة الثانية للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي ومنتدى الأعمال التونسي الفرنسي.

وكان ماكرون قد تعهد بتوفير دعم يناهز 8ر1 مليار أورو لتونس حتى عام 2022 يغطي مجالات الامن والدفاع والقضاء ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وسيلتقي الوزير الفرنسي في جلسة عمل مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي وسيشمل اللقاء مناقشة الوضع في ليبيا ومسار العملية السياسية في هذا البلد الجار لتونس. كما سيجري لودريان مباحثات مع المسؤولين التونسيين تشمل قطاعات الاستثمار والسياحة والثقافة والتعليم والتكوين المهني وتكنولوجيات الاتصال.

وتعد فرنسا الشريك الاقتصادي والتجاري الخارجي الأول لتونس، وهي تمتلك أكثر من 1300 مؤسسة بتونس، توفر حوالي 135 ألف فرصة عمل، كما أنها تمثل سوقا تقليدية ورئيسية للسياحة في هذا البلد.