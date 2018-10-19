إصابات برصاص الاحتلال في جمعة "غزة تنتفض والضفة تلتحم"

القاهرة - (مصراوي):

أصيب عدد من المتظاهرين الفلسطينيين، اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في إطار تصديه للتظاهرات على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وبدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد لمخيمات العودة شرق قطاع غزة للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ 30 لمسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان "معاً.. غزة تنتفض والضفة تلتحم" حيث دعت كافة مساجد غزة المواطنين للمشاركة في جمعة مسيرة العودة.

وأصيب ثلاثة متظاهرين برصاص الاحتلال شرق خانيونس وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز اتجاه المتظاهرين كما اصيب احد الشبان بالقرب من معبر كارني، وطواقم الاسعاف تعمل على نقله بينما اصيب مسن بطلق ناري وسط قطاع غزة.

وأشعل الشبان المتظاهرون الاطارات المطاطية التي نقلت بالاف الى مخيمات العودة الخمسة لحجب الرؤية عن قناصة الاحتلال التي بدأت تطلق النار تجاه الشبان الذين يشاركون في جمعة "معا.. غزة تنتفض والضفة تلتحم" شرق قطاع غزة.

ونقلت "معا"عن شهود عيان قيام دبابة إسرائيلية بإطلاق نار كثيف تجاه المتظاهرين السلميين في منطقة "السناطي" شرقي عبسان الكبيرة شرقي خانيونس.