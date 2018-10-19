القوات الإسرائيلية تعتدي على معتصمي الخان الأحمر

القاهرة – (مصراوي):

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المعتصمين في الخان الأحمر شرقي القُدس المُحتلة، وأطلقت عليهم قنابل غاز الفلفل ومنعتهم من التظاهر في الشارع الرئيسي.

وأصيب رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، بالاختناق واعتقل الاحتلال مرافقه.

وحاصرت قوات الاحتلال منذ ساعات فجر الجمعة، قرية الخان الأحمر، التي أصدرت حكومة الاحتلال قرارًا بهدمها وتهجير سكانها قسرًا، ومنعت دخول وخروج أي شخص.

وقامت قوات الاحتلال بإغلاق البوابة الرئيسية المؤدية إلى القرية، وأحال القرية ومحيطها إلى منطقة عسكرية مغلقة، فنشر قواته في جميع المناطق والطرق المؤدي إلى القرية، حتى تلك الصعبة.

ويأتي إغلاق القرية في سبيل منع وصول الصحفيين والمتضامنين من الوصول الى خيمة الاعتصام المقامة داخل القرية منذ 122 يوماً متتالياً.