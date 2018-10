بالفيديو .. أردوغان "يغلبه النوم" في مؤتمر رئاسي

كتبت – إيمان محمود

في فيديو جديد ليس الأول من نوعه؛ أظهرت الكاميرات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو يستسلم للنوم في مؤتمر صحفي مع نظيره المولدوفي أيغور دوندون.

ونشر الصحفي التركي، عبدالله بوزكورت، مقطع الفيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهو يفرك عينيه من غلبة النوم، لكنه لم يستطع وأغمض عينيه سارقًا غفوة خلال حديث نظيره للصحفيين.

وقاوم أردوغان النعاس وحاول فرك عينيه، إلا أنه استسلم أخيرا لغفوة، وفقا لما ظهر في الفيديو الذي نشره بوزكوت.

وكان أردوغان زار مولدوفا نهاية الأسبوع، مطالبا إياها بالتعاون لتسليم أعضاء في حركة فتح الله جولن، الهارب في الولايات المُتحدة، والتي يتهمها بالتخطيط لمحاولة الانقلاب في 2016.

وجاءت مطالبات أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره المولدوفي، عقب اجتماع ثنائي وآخر على مستوى الوفود في العاصمة كيشنيناو.

ولفت إلى أنه خلال لقائه مع دوندون حددًا هدفًا مشتركًا جديدًا لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار دولار.

وتُعتبر هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الرئيس التركي "نائمًا" أمام الكاميرات في المؤتمرات الصحفية، ففي أكتوبر من العام 2016؛ غلب النوم الرئيس التركي خلال مؤتمر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وفي أكتوبر من العام الماضي، سيطر النعاس على أردوغان في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو، في العاصمة كييف، وتثاءب مرارًا، مما اضطر بورشينكو لتنبيهه أكثر من مرة.

#Turkey president #Erdogan is so excited to meet his #Moldova counterpart that he falls a sleep during a joint presser with his host President Igor Dodon in capital city Chisinau. pic.twitter.com/mHfa0lg4wk

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) ١٧ أكتوبر ٢٠١٨