شرطة تنزانيا تُحدِد السيارة والسائق في قضية خطف "أغنى رجل في البلاد"

دار السلام- (د ب أ):

ذكرت الشرطة في تنزانيا اليوم الجمعة أنه في إطار التحقيقات الجارية في قضية اختطاف أغنى رجل في البلاد، تم تحديد السيارة، والسائق الذي اختطف الملياردير لدى مغادرته أحد الفنادق الاسبوع الماضي.

وقال سيمون سيرو، المفتش العام بالشرطة، في مؤتمر صحفي إن كاميرات المراقبة أظهرت سيارة "تويوتا سرف" زرقاء، من دولة مجاورة، استخدمت في اختطاف رجل الأعمال محمد دويجي.

وأضاف سيرو: "حددنا أيضا الشخص الذي كان يقود السيارة وقت عملية الخطف"، ولم يذكر اسم المشتبه به أو الدولة التي جاءت منها السيارة.

وأوضح أن السيارة دخلت تنزانيا في الأول من سبتمبر ولكنه رفض الافصاح عن مزيد من المعلومات، حتى لا يضر بالتحقيقات.

غير أنه قال إن لقطات كاميرات المراقبة ساعدت الشرطة في تعقب أين ذهبت السيارة، وأضاف أنهم يجرون عمليات بحث وتفتيش من بيت لبيت في المنطقة التي شوهدت فيها قبل أن تختفي.

وتعرضت الشرطة للانتقاد لعدم التحرك بسرعة كافية في التحقيقات ولكن سيرو أكد عدم الحاجة لمساعدة أجنبية في البحث.

وقال: "نحن نتعاون مع منظمة الشرطة الدولية (انتربول).. إذا وصلنا لنقطة نحتاج فيها لمساعدتهم لن نتردد"، مضيفا أن تنزانيا لن ترسل فريق محققين للدولة التي جاءت منها المركبة.

وعرضت أسرة دويجي نحو نصف مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى الوصول إليه.

وتردد أن قيمة ثروة دويجي، 43 عامًا، صاحب شركة ميتال تُقدّر بـ1.5 مليار دولار.