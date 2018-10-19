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هجوم قندهار كان يستهدف قائد قوة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان

11:39 ص الجمعة 19 أكتوبر 2018
هجوم قندهار كان يستهدف قائد قوة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان

الجنرال الأمريكي سكوت ميلر

(بي بي سي):

هجوم قندهار كان يستهدف قائد قوة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان قالت حركة طالبان في أفغانستان إن الهجوم الذي تبنته بالأمس في ولاية قندهار كان يستهدف أيضا قائد قوة حلف شمال الأطلسي (ناتو) الجنرال الأمريكي سكوت ميلر.

وفتح شخص مسلح النار على اجتماع أمني كان يحضره ميلر، ما أسفر عن مقتل قائد شرطة قندهار، وصحفي محلي وجرح 12 آخرين بينهم حاكم الولاية وثلاثة أمريكيين.

وقالت طالبان إن الهدف كان الجنرال ميلر والجنرال عبد الرازق، قائد شرطة قندهار. ولم يصب ميلر في الحادث بحسب بيان للمتحدث باسم ناتو في أفغانستان.

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