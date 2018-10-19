أردوغان يستضيف قمة حول سوريا مع ماكرون وميركل وبوتين

(أ ف ب):

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين، اليوم الجمعة، أن تركيا ستستضيف قمة حول سوريا في اسطنبول في يوم 27 من الشهر الجاري، بمشاركة الرؤساء التركي رجب طيب اردوغان والروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

كما أضاف أن القمة ستتناول بشكل خاص الوضع في محافظة إدلب، المعقل الأخير للفصائل المعارضة والجهادية في سوريا، و"العملية السياسية" التي يفترض أن تفضي إلى تسوية النزاع الدائر منذ 2011.