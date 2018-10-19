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تركيا: لم نقدم أي تسجيل صوتي بخصوص خاشقجي لأمريكا

11:32 ص الجمعة 19 أكتوبر 2018
تركيا: لم نقدم أي تسجيل صوتي بخصوص خاشقجي لأمريكا

جمال خاشقجي

القاهرة- (وكالات):

نفى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، ما تردد عن اعطاء أنقرة تسجيل صوتي لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أو أي مسؤول آخر بخصوص الصحفي السعودي المُختفي جمال خاشقجي، حسبما نقلته وكالة الأناضول التركية.

وكان مسؤول تركي رفيع المستوى قد زعم، في تصريحات أدلى بها لشبكة "ايه بي سي" الأمريكية، إن بومبيو استمع إلى تسجيل يقول المحققون الأتراك إنه يعود لحادثة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

وزعم المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم كشف النقاب عن هويته، إن بومبيو استمع إلى التسجيل خلال زيارته الأخيرة لتركيا يوم الأربعاء وكان مصحوبا بترجمة مكتوبة طبق الأصل.

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